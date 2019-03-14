شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فوق العادة.. شوف رسالة تامر حسنى قبل افتتاح الأولمبياد الخاص بأبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دولة الإمارات، اليوم الخميس، انطلاق محفل رياضى هام، إذ من المقرر افتتاح الأولمبياد الخاص بأبوظبى، اليوم 14 مارس، وهو الحدث الرياضى الهام الذى يحظى باهتمام عالمى كبير، والذى من المقرر أن يشارك فى افتتاحه من مصر المطرب المصرى تامر حسنى.

قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح الأولمبياد الخاص فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، نشر الفنان الإماراتى حسين الجسمى، صورة سيلفى برفقة كل من الفنانة أصالة ونجم الجيل تامر حسنى، معلقًا عليها "محبّتكم وثقتنا الكبيرة بقدراتكم جمعتنا فى دار العز أبو ظبى نتطلع لنجاحاتكم ونفخر فى الأولمبياد الخاص الإماراتى".

وفى رد تامر حسنى، على الفنان حسين الجسمى، قال "تقديرنا لكم ولما تحملونه من رسالة إنسانية عظيمة لأبطال فوق العادة يستحقون فعلًا كل الدعم.. أتينا حبًا من أم الدنيا مصر - الأولمبياد - أبوظبى – الإمارات".

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تدوينة تامر حسنى

وتستضيف العاصمة أبوظبى، 7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" الذى يقام فى الفترة من 14 إلى 21 مارس الجارى.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية فى أبو ظبى 2019، تستعد لأكبر برنامج للتبادل الثقافى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج المدن المضيفة، الذى يهدف إلى تعريف الوفود الزائرة على ثقافة دولة الإمارات والتعرف على معالمها السياحية والثقافية والأثرية قبل مشاركتهم فى البطولة العالمية الأضخم إنسانيا ورياضيا على مستوى العالم.