شكرا لقرائتكم خبر عن "يا حلو صبح".. أمير كرارة فى الإسكندرية.. "تفتكروا بيعمل إيه هناك؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "صباح الفل يا اسكندرية".. فاجأ النجم أمير كرارة، جمهوره، صباح اليوم، الخميس، بنشر صورة له، من داخل مركب صغير، فى مياه البحر الأبيض المتوسط، ملقيا عليهم التحية، وذلك خلال تصوير مشاهد الجزء الثالث من مسلسل "كلبش 3" .

وبين تعليقات اعتاد عليها النجم أمير كرارة، مثل "باشا مصر" أو"أبو سليم"، فإن أمير كرارة، لمن لا يعرف، انتهى من تصويرمشاهد "الهجرة غير الشرعية" التى تتضمنها أحداث المسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تنتجه شركة سينرجى، وتم الانتهاء بالفعل من التصويرهناك، وعاد فريق العمل من الإسكندرية فجر اليوم، وسيتم تحديد موعد استئناف التصوير فى القاهرة .

Advertisements



أمير كرارة فى الإسكندرية لتصوير مسلسل كلبش 3

من جانبه، فإن مخرج مسلسل "كلبش 3" بيتر ميمى، يعمل على تكثيف التصوير خلال الأيام المقبلة، من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى بوقت كاف، بعدما أنهى تصوير عدة مشاهد فى لبنان، بمصاحبة ممثلين من لبنان ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.