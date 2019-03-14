عاصي الحلاني يستضيف وليد توفيق على العشاء: "شرفتونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

استضاف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مواطنه الفنان الكبير وليد توفيق، في منزله بلبنان، ونشر الصور عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام.

وعلق: "شرفنا اليوم على العشاء الأخ والصديق النجم وليد توفيق، ومدير عام قطاع الموسيقى والإذاعات في إم بي سي الصديق والأخ زياد حمزة، والحبيب الغالي داني صيرفي، ليلة مليئة بالفرح والموسيقى والفن والحب شرفتونا".

يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "شو بخاف عليكي"، التي طرحها علي طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات حسن عباس، ألحان باسم دميان وطارق مجدلانى، وإخراج عادل سرحان.