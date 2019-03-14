محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
استضاف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مواطنه الفنان الكبير وليد توفيق، في منزله بلبنان، ونشر الصور عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام.
وعلق: "شرفنا اليوم على العشاء الأخ والصديق النجم وليد توفيق، ومدير عام قطاع الموسيقى والإذاعات في إم بي سي الصديق والأخ زياد حمزة، والحبيب الغالي داني صيرفي، ليلة مليئة بالفرح والموسيقى والفن والحب شرفتونا".
يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "شو بخاف عليكي"، التي طرحها علي طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات حسن عباس، ألحان باسم دميان وطارق مجدلانى، وإخراج عادل سرحان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يستضيف وليد توفيق على العشاء: "شرفتونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.