بالصور.. أحمد سعد في طريقه لدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستعد المطرب أحمد سعد، للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في دبي.

ونشر "سعد" صور له من المطار، عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، وعلق: "في طريقي إلى دبي، عندي كام حفلة كدة على الماشي، وأرجعلك تاني يا حبيبتي يا مصر".

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "مالكش مكان"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.