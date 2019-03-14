بـ"الفسفوري".. منة فضالي بإطلالة كاجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت "منة" في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، كما ظهرت في عدد من اللقطات وهي تضحك وترتدي بلوزة" باللون الفسفوري.

وعلقت: "لا تنتظر اللحظة المثالية، خذ هذه اللحظة واجعلها مثالية".

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "بيت السلايف"، وهو من بطولة بوسي، أحمد صلاح حسني، حازم سمير.