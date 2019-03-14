في ذكرى ميلاد نجاح بنت المفتي سلام.. فنانون أبناء شيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حلت أمس ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة نجاح سلام، وجدها الشيخ عبد الرحمن سلام مفتي لبنان، ووالدها الفنان والأديب محيي الدين سلام واحدًا من كبار الملحنين وأحد أبرز وأمهر عازفي العود في لبنان والوطن العربي، وأخوها الصحفي عبد الرحمن سلام، تعلمت أصول الغناء من والدها الذي كان منزله أشبه ما يكون بمعهد فني.

وبمناسبة ذكرى نجاح سلام.. نرصد لكم فنانين أبناء شيوخ:

محمد عبد الوهاب

ولد محمد عبد الوهاب في 13 مارس 1902، في حي باب الشعرية، وكان أبوه الشيخ محمد أبو عيسى المؤذن والقارئ في جامع سيدى الشعراني بباب الشعرية، وأمه فاطمة حجازي التي أنجبت ثلاثة أولاد منهم محمد وبنتين.

بدأ محمد عبد الوهاب حياته مقيمًا للشعائر قبل أن ينتقل للغناء.

أم كلثوم

ولدت فاطمة "أم كلثوم" لأسرة متواضعة في قرية ريفية تسمى طماي الزهايرة، في مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وكان والدها الشيخ إبراهيم إمام ومؤذن لمسجد في القرية، ووالدتها فاطمة المليجي.

تضاربت مصادر تاريخ ميلادها الدقيق، فبعضها يشير إلى أن تاريخ ميلادها يعود لـ30 ديسمبر 1898.

كارم محمود

ولد كارم محمود في 16 مارس 1922 في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وكان والده يعمل في التجارة، وأثناء التحاقه بالمدرسة الابتدائية عمل كارم في محل رفا، ويقال إنه ورث حلاوة الصوت عن والده الشيخ أبو ريا قارئ القرآن.

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بدأ كارم محمود حياته قارئًا للقرآن في المساجد، ثم انتقل للغناء، وحاز شهرة وضعته في الصف الأول لمطربي الصنف الثاني من القرن العشرين.

رياض السنباطي

ولد رياض السنباطي في مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط بشمال دلتا مصر، وكان والده قارئًا للقرآن.

كان يغني في الموالد والأفراح والأعياد الدينية في القرى والبلدات الريفية المجاورة، وتتفتح أذنا الفتى الصغير على أبيه وهو يعزف على العود، ويغني الغناء الأصيل والتواشيح الدينية، فلما بلغ التاسعة من عمره، ضبطه والده عند جارهم النجار هاربًا من المدرسة، يضرب على العود ويغني بصوته أغنية "الصهبجية" لسيد درويش فطرب لصوته، وقرر أن يصطحبه معه للغناء في الأفراح.

الشيخ إمام

الشيخ إمام واسمه الحقيقي إمام محمد أحمد عيسى، كان والده يحلم أن يكون ابنه شيخًا كبيرًا، لكنه كان قاسيًا في معاملته، أما والدته فكانت النبع الذي ارتوى منه إمام بالحنان في طفولته وعوضه فقد بصره، وكانت معايرة الأطفال لابنها بالعمى تدفعها للبكاء.

كان إمام يندس في مواسم الأفراح والحج، وسط الحريم ليسمع غناءهن وأهازيجهن فنشأ صاحب أذن موسيقيه.

زكريا أحمد

الشيخ زكريا أحمد أحد عمالقة الموسيقى العربية، وُلد سنة 1896، لأبٍ حافظ للقرآن ومحب التواشيح مما أكسب زكريا الحسّ الموسيقى.

أُمّه من أصل تركي، ودخل الكتّاب، ثم درس بالأزهر، وذاع صيته بين زملائه قارئًا ومنشدًا ذا صوت حسَن. من مواليد 6 يناير عام 1896، ووالده الشيخ أحمد حسن الذي كان يعمل بالجامع الأزهر ومن حفظة القرآن الكريم.

أبوالعلا محمد

أبو العلا بن محمد بن حافظ، من مواليد قرية بنى عدى مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وهو واحد من أهم الملحنين في الربع الأول من القرن العشرين، وهو أول من التفت لصوت أم كلثوم، وحفيد الشيخ "العدوى" من ناحية الأب، والأمير حسن كتخدا من ناحية الأم، في طفولته حفظ القرآن الكريم والتحق بالأزهر الشريف، قبل أن يتحول للتلحين ويصبح رائد تلحين القصيدة في مصر والوطن العربي.