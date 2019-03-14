طريقة تنظيفكم لأذنيكما قد تصيبكم بفقدان الذاكرة!

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كتب امير فتحي في الخميس 14 مارس 2019 11:48 صباحاً -
صدم رجل بريطاني بعد ان اصيب بالتهابات شديدة بعد سقوط برعم قطني فيها أثناء قيامه بتنظيفها وعلى اثر ذلك اصيب بفقدان الذاكرة، ونوبات ألم شديدة والتقيؤ.
وعندما تم فحصه، اعتقد الأطباء في البداية بأن الرجل مصاب بالتهاب السحاياً، إلا أن الفحوصات الإضافية أظهرت وجود برعم قطني داخل أذنه تسبب بالتهاب الأذن الخارجية الناخر وخرّاجات داخل جمجمته.
يذكر بأن التهاب الأذن الخارجية الناخر، يمكن أن يكون قاتلاً، إذ أنه يؤثر بشكل عام على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو أي حالة صحية أخرى تضعف الجهاز المناعي.
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