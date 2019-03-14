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كتب امير فتحي في الخميس 14 مارس 2019 11:48 صباحاً -
أعاد محبو الفنانة اللّبنانية نوال الزغبي نشر فيديوهات لفنانتهم المفضلة لحظة وصولها الى حفلها في مصر، لإبراز مدى شعبيتها الكبيرة وجماهريتها في مصر وكيف استقبلها المصريون في بلدهم.
وظهرت سيارة نوال الزغبي عالقة بين المتظاهرين أمام السجادة الحمراء الذين حاصروها من جميع الاتجاهات لالتقاط الصور معها ورؤيتها عن قرب.
وبقيت محتجزة في السيارة لمدة طويلة حتى تمكن رجال الأمن من إبعاد المتظاهرين عنها واستطاعت حينها فتح باب سيارتها والنزول منها. وفي الفيديو ألقت نوال الزغبي التحية على جمهورها وحيتهم على محبتهم لها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كيف استقبل المصريون نوال الزغبي في بلدهم.. مظاهرة شعبية تحتجز سيارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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