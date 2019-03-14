لمن قالت سيرين عبدالنور: ” وقفو تلفيق اخبار وكذب”

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كتب امير فتحي في الخميس 14 مارس 2019 11:48 صباحاً -
سيرين عبدالنور
وضعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حدا للشائعات التي انتشرت عن وجود خلاف بينها وبين الممثل السوري تيم حسن.
تشارك سيرين عبد النور في بطولة الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة” مع تيم حسن، ويبدو أن بعض الأخبار انتشرت عن وجود خلافات بينهما في كواليس العمل.
نفت سيرين ما تردد عن هذه الخلافات وأكدت أن بينهما احترام متبادل ومحبة، مطالبة الجميع بالتوقف عن تلفيق الأكاذيب.
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