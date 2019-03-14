كتب امير فتحي في الخميس 14 مارس 2019 11:48 صباحاً -
أحمد عبدالله محمود-سارة نخلة
في تطور جديد في القضية أصدرت محكمة الاستئناف في مصر حكم البراءة على الممثلة السورية سارة نخلة من تهمة الاعتداء على والدة زوجها الممثل أحمد عبد الله محمود.
الحكم الجديد يضع حداً لهذه القضية ويغلقها نهائياً حيث ان والدة زوج سارة نخلة تقدمت بطعن ضد حكم البراءة، مرتين متتاليتين، إلا أنه تم رفضهما وتأييد البراءة.
يذكر ان والدة أحمد عبد الله محمود اتهمت سارة نخلة بالاعتداء عليها بالضرب أثناء ذهابها لإحضار بعض متعلقاته الشخصية من شقة الزوجية بعد الخلافات التي نشبت بين سارة وزوجها، وأرفقت والدة أحمد عبد الله محمود الدعوى بتقريرين طبيين.
كانت هذه تفاصيل خبر حكم قضائي جديد يضع حداً بإتهام سارة نخلة بالإعتداء على والدة زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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