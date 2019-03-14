حكم قضائي جديد يضع حداً بإتهام سارة نخلة بالإعتداء على والدة زوجها

أحمد عبدالله محمود-سارة نخلة Advertisements

في تطور جديد في القضية أصدرت محكمة الاستئناف في مصر حكم البراءة على الممثلة السورية سارة نخلة من تهمة الاعتداء على والدة زوجها الممثل أحمد عبد الله محمود.

الحكم الجديد يضع حداً لهذه القضية ويغلقها نهائياً حيث ان والدة زوج سارة نخلة تقدمت بطعن ضد حكم البراءة، مرتين متتاليتين، إلا أنه تم رفضهما وتأييد البراءة.

يذكر ان والدة أحمد عبد الله محمود اتهمت سارة نخلة بالاعتداء عليها بالضرب أثناء ذهابها لإحضار بعض متعلقاته الشخصية من شقة الزوجية بعد الخلافات التي نشبت بين سارة وزوجها، وأرفقت والدة أحمد عبد الله محمود الدعوى بتقريرين طبيين.