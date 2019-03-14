شاهدوا فخامة وجمال زينة ولادة “ليا” ابنة نانسي عجرم

كتب امير فتحي في الخميس 14 مارس 2019 11:48 صباحاً -

نانسي عجرم ترضع طفلتها

تداول محبو الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الزينة التي قامت بها من اجل ولادة ابنتها الثالثة “ليا” التي استقبلتها قبل اسابيع قليلة.

وطغت الالوان الزهرية والرمادية والابيض على الحلويات التي اختارتها نانسي عجرم من اجل ضيوفها وكتبت اسم “ليا” باللغة الانجليزية على الشوكولا وزينت الطاولة وغرفة الجلوس بالقلوب.

يذكر ان نانسي قد طرحت بعد ولادة ابنتها “ليا” اغنية خاصة بها مثل ما فعلت بعد ولادة كل من ابنتها “ميلا” وابنتها “إيلا” وشاركت نانسي اول صورة لها مع ليا حين حفّزت النساء على الرضاعة الطبيعية.

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