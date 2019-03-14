ميغان ماركل تبتعد كليًا عن الأضواء لهذا السبب

متابعة بتجــــــــــرد: كشف تقرير لموقع مجلة Vanity Fair أن دوقة ساسكس ميغان ماركل أعلنت التوقف عن المشاركة في المناسبات الرسمية والعامة، ونقل موقع Gala بالنسخة الفرنسية أنّها أخذت هذا القرار رغبة منها في الخلود إلى الراحة قبل أسابيع قليلة من موعد ولادة طفلها.

وأشار إلى أنها ستواصل تمثيل الأسرة الملكية في مناسبات خاصة، وهو ما أكده موقع مجلة Elle الفرنسية نقلاً عن صحيفة The Sun البريطانية.

ولفتت في تقرير لها إلى أن ميغان ستنسحب من الحياة العامة، وأنها حصلت على إذن بذلك من القصر الملكي الذي أشارت مصادره إلى أن لديها الكثير من المواعيد العامة، موضحةً أنها لن تظهر بعد الآن بشكل علني استعداداً لولادة طفلها.