رسالة مباشرة من شيرين عبد الوهاب إلى نادين لبكي

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعربت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن إعجابها بالفيلم اللبناني “كفرناحوم” للمخرجة نادين لبكي بعد أن شاهدته مؤخرًا.
وعلّقت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: “إتفرجت على فيلم “كفرناحوم” وعجبني جداً وفخورة جداً بنادين لبكي ومبسوطة انها صدقت فكرتها واشتغلت عليها ومولتها لحد ما خرجت بتجربة سينمائية مختلفة تليق فعلاً بالترشيح للأوسكار.”
هذه ليست المرة الأولى التي تدعم فيها عبد الوهاب فيلم نادين لبكي، حيث سبق وتمنت له الفوز في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية بنسخته الـ91 في لوس أنجلوس.
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