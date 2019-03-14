حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة بعنوان “أحزان ومرت”.. استمعوا إليها!

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “أحزان ومرت” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
الأغنية من أشعار الأمير بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار د. طلال، توزيع وليد فايد، ايقاعات هاني الدوسري ومكساج م . جاسم محمد.
كلمات الأغنية:
أحزان ومرّت .. هبَّ الزمان وتَعرَّت
وانفَضحَت الأحزان
قُم وافتح الأبواب .. خلّْ السِّما تَدخِل
والشمسْ والأحباب .. وارجع مثل أوَّل
كِنّ الحزن ما كـان
إغضَب على حزنك .. صدّقني لَوْ تِغضَب
تِلقى القِمَر أقرَب .. مِـمّا تَخيّلته
وبحرَ البُكا الواسع .. دمعه على خدِّك
كِل ما تَأمَّلته
قبل البُكا فرحه .. وبعد الشِّتا نيسان
أحزان
يا سيِّدَ الأحزان .. والجَرح والغيره
علَّمنيَ الحرمان .. وِالصَّبر والحيره
لَوْ عذَّبَك إنسان .. دوِّر أحد غيره
يا حُبّي وش باقي
اللي بقى النسيان
أحزان
لمشاهدة فيديو أغنية “أحزان ومرت”:
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