عاصي الحلاني ووليد توفيق في جلسة خاصة.. إليكم التفاصيل – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: نشر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني صورًا تجمعه مع الفنان اللبناني وليد توفيق، مدير قطاع الموسيقى في إذاعات MBC زياد حمزة، المسؤول عن الشؤون الفنية في إذاعات MBC داني صيرفي وابنه الوليد الحلاني.

وعلّق عاصي الحلاني على الصور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “‏شرفنا اليوم على العشاء الأخ والصديق النجم وليد توفيق ومدير عام قطاع الموسيقى والإ ذاعات في ‎ام بي سي الصديق والأخ زياد حمزه والحبيب الغالي داني صيرفي ليلة مليئة بالفرح والموسيقى والحب شرفتونا”.

وعلى مايبدو فإن أجواء اللقاء سيطرَ عليها الفرح، حيث لقيّ الحلاني تفاعلاً كبيرًا من الجمهور.

تجدر الإشارة إلى صداقة متينة تجمع عاصي الحلاني مع وليد توفيق وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يلتقيان فيها بجلسات خاصة.