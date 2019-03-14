متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت الممثلة المصرية الشهيرة منّة شلبي عن السبب وراء عدم زواجها إلى الآن، على الرغم من بلوغها الـ 36 عامًا.
وأعلنت شلبي خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على شاشة “dmc” المصرية، قائلةً: “أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا”.
وتابعت: “مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتى، ولازم تتجوزي بسرعة علشان تخلفي بسرعة”.
ونفت اعتقادها في وجود ما يسمّى “فارس أحلام” أو “فتى الأحلام” الذي كانت تعتقد في وجوده منذ أربع سنوات، وقالت: “إن المهم هو الاحترام والتقدير والحنان، والأهم الأصل والطيبة”.
كانت هذه تفاصيل خبر منّة شلبي: لهذا السبب لم أتزوّج إلى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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