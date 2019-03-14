عطل في “فيسبوك” و”إنستغرام”.. والشركة توضح

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرأ عطل فني على تطبيقي “فيسبوك” و”إنستغرام” وذلك في عدد من مناطق العالم.
وقد اشتكى المستخدمون من عدم قدرتهم على استخدام هذه المواقع رغم وجود التغطية على شبكة الانترنت.
ونتيجة لذلك، نشر فيسبوك عبر حسابه على تويتر توضيحاً جاء فيه: “نحن على علم أن العديد من المستخدمين يواجهون حالياً مشكلة في الدخول الى فيسبوك والتطبيقات التابعة له والعمل جارٍ على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن”.
إشارة الى أن خدمة “الرسالات الصوتية” على تطبيق الواتساب أصيبت بعطل أيضاً.
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