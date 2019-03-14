وفاة تشارلي وايتينج مدير سباقات فورمولا 1

متابعة بتجــــــــــرد: قال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان اليوم الخميس إن تشارلي وايتينج مدير سباقات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 توفي قبل ثلاثة أيام من انطلاق الموسم بجائزة استراليا الكبرى.

وأوضح البيان أن وفاة المسؤول البريطاني البارز الذي بدأ مسيرته مع فريق هسكيث في 1977 جاءت بسبب انسداد رئوي وكان يبلغ من العمر 66 عاما.

وقال جان تود رئيس الاتحاد الدولي “علمت بمنتهى الحزن بوفاة تشارلي المفاجئة، كان مديرا رائعا للسباقات ووجها بارزا ولا يضاهى في فورمولا 1 وحافظ على أخلاق وروح هذه الرياضة الرائعة. فورمولا 1 فقدت صديقا مخلصا وسفيرا مذهلا”.

وانضم تشارلي وايتينج الذي عمل في برابهام مع بيرني إيكلستون مسؤول الحقوق التجارية لفورمولا 1 السابق في ثمانينات القرن الماضي إلى الاتحاد الدولي في 1988 وتولى منصب مدير السباقات منذ 1997.وبعد تولي منصبه في الاتحاد الدولي لعب وايتينج دورا كبيرا في تطوير وسائل الأمان في البطولة وكان حاسما في إدخال وسيلة حماية الرأس “الهالو”. وساهم الهالو في حماية تشارل لوكلير المنتقل إلى فيراري من إصابة خطيرة في جائزة بلجيكا الكبرى في العام الماضي عندما طارت سيارة فرناندو ألونسو سائق مكلارين فوق سيارة السائق القادم من موناكو.

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وجاءت وفاته مفاجأة لفرق فورمولا 1 وكان يملك علاقات الجيدة مع سائقي البطولة إذ كان يلقي ملخصات ما قبل السباقات ويقدم المعلومات إلى الفرق التي تسعى للحصول على توضيح بشأن اللوائح.

وقال فريق مكلارين بطل العالم السابق إنه يشعر “بصدمة وحزن”، وأضاف “سيتم تذكر تشارلي كأحد عملاقة رياضتنا وأيضا زميل مذهل. تعازينا إلى أحبائه”.

وقال روس براون مدير فورمولا 1 إنه “حزين” بخسارة صديق وزميل، وأضاف في بيان “كنت على معرفة بتشارلي طيلة مسيرتي في السباقات عملنا معا وأصبحنا صديقين وقضينا الكثير من الوقت سويا في الحلبات حول العالم”.