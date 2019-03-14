"جيمس بوند" بسيارة كهربائية في فيلمه الجديد

يترقب الجميع عودة أشهر جاسوس في العالم لشاشات السينما، بطرح الجزء الـ25 من سلسلة أفلام العميل البريطاني "جيمس بوند" خلال 2020.

وكشفت الكواليس المسربة عن مفاجأة تحدث للمرة الأولى بسلسلة الأفلام الشهيرة، التي يجسّد فيها النجم دانيال كريج، أحدث أدوار البطولة لشخصية بوند.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فيلم "جيمس بوند" الجديد يشهد للمرة الأولى ظهور الشخصية الرئيسية بسيارة كهربائية من صنع شركة السيارات البريطانية أستون مارتن، المعروفة بإمدادها لأفلام بوند بطرازاتها المميزة عبر تاريخ السلسلة الطويل.

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وأوضحت الصحيفة أن ظهور بوند بطراز كهربائي للمرة الأولى جاء بناء على طلب من مروج الفيلم Cary Joji Fukunaga، وكشفت عن أن السيارة التي يظهر بها بوند في الجزء الجديد من طراز أستون مارتن Rapide E الكهربائي، الذي طرحت منه الشركة البريطانية كمية محدودة للغاية للبيع بعدد 155 نسخة فقط، وتصل تكلفة الواحدة إلى 250 ألف يورو.

وهذه المرة الأولى التي تشارك بها ماركة أستون مارتن في أفلام بوند بطراز كهربائي، على امتداد تاريخها الطويل الذي يتخطى 50 عاما مع أفلام بوند، حين ظهرت سيارات أستون مارتن للمرة الأولى في جزء بعنوان Goldfinger، بطولة النجم شون كونري.