ماريتا الحلاني.. صوت عذب وأداء مميّز في “العمر واحد”

طرحت النجمة الشابة ماريتا الحلاني أغنيتها الجديدة على قناتها عبر موقع يوتيوب بعنوان “العمر واحد”، كلمات بهاء الدين محمد، ألحان علي شعبان وتوزيع طارق عبد الجابر.

وجاءت الأغنية باللهجة المصرية في اطار رومانسي هادئ، أظهرت جمال صوت ماريتا وأثبتت قدرتها على تقديم مختلف الالوان الغنائية.

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وقد حصدت الاغنية نسبة مشاهدة عالية وصلت الى 13 الف مشاهدة في يوم واحد، إلى حين كتابة هذا الخبر.

هذا ولاقت “العمر واحد” إعجابًا شديدًا من المتابعين ومحبي ماريتا، الذين نشروا تعليقات عبروا فيها عن فرحهم بالأغنية وبكافة اعمال ماريتا، كما أظهروا دعمهم الدائم لها وحثوها على إصدار أعمال وأغنيات جديدة، متمنين لها دوام النجاح والتفوق في مسيرتها، فكتب احدهم: “ماريتا الحلاني قمة الابداع، الجمال، الصوت، التواضع.. اغنية روعة انشالله تحقق نجاح كبير ومن اعلى للاعلى”، وقالت أخرى: “صوتك حلو كثير مع الاغاني الهادئة، والاغنيه حلوة كثير. اتمنالك النجاح المستمر”، الى جانب مئات التعليقات.

يشار الى ان آخر ألبوم غنائي طرحته ماريتا كان في شهر آب 2018، حمل أسمها “Maritta”، وتضمن 10 أغنيات، تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، وقد حصدت جميع اغنياتها نجاحا عاليا ووصلت إلى قلوب المستمعين بسهولة.