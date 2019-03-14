خاص- السوبرستار راغب علامة العلامة الفارقة مع هشام حداد

علم موقع “الخليج 365” من مصادره الخاصة ان مقدم البرامج هشام حداد يحضّر لحلقة خاصة و”سبيسيال” جدا تليق بقامة وقيمة فنية بحجم السوبرستار راغب علامة عبر شاشة LBCI.

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وعلمنا ان موعد عرض الحلقة لم يتم تحديده حتى الآن ولكن التحضيرات مستمرة على قدم وساق لإنجاز كل التفاصيل لتبصر الحلقة المميزة النور بشكل يليق بالسوبرستار.

لا شك في ان هذه الحلقة مع السوبرستار ستكون مختلفة في كل المقاييس لأن “راغب علامة” هو العلامة الفارقة على الساحة الفنية كونه معشوق الملايين حول العالم، هو المكتبة الفنية التي تضم باقة من أجمل وأشهر الاغنيات التي لا زال صداها يتردد منذ سنوات وحتى الآن في الحفلات والمهرجانات والمقابلات، هو الفنان الذكي الذي استطاع ان يستمر منذ عشرات السنوات على الساحة الفنية، كذلك هو المواطن المحب والمتفاني لاجل لبنان .

ومما لا شك فيه ان هشام حداد المحاور اللبق والذكي والذي اصبح لديه مساحة واسعة في قلوب اللبنانيين سيحاول بحنكته ان يقدم حلقة سيتردد صداها لفترة طويلة.