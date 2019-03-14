كيم كارداشيان تنسخ إطلالات ناعومي كامبل الجريئة بفترة التسعينيات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن علاقة الحب الحديثة التي تجمع نجمة برامج الواقع كيم كارداشيان بالقطع الفينتاج قد اتخذت منحى جديدا.

وأشار حساب إنستغرام الشهير diet_prada هذا الأسبوع إلى أن كارداشيان قد قامت عدة مرات في الأسابيع الماضية بنسخ بعض إطلالات ناعومي كامبل الأكثر شهرة في فترة التسعينيات.

وارتدت فساتين سليبدريس من فيرساتشي من عام 1996، إلى بدلة عز الدين علية من عام 1991.

إليكِ أبرز الإطلالات التي اقتبستها كيم من أرشيف التسعينيات للعارضة الشهيرة ناعومي كامبل.

ناعومي كامبل في عام 1996 / كيم كارداشيان ويست في عام 2019

ناعومي كامبل في عام 1997 / كيم كارداشيان ويست في عام 2018

ناعومي كامبل في عام 1991 / كيم كارداشيان ويست في عام 2019

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ناعومي كامبل في عام 1992 / كيم كارداشيان ويست في عام 2018

ناعومي كامبل في عام 1993 / كيم كارداشيان ويست في عام 2018

ناعومي كامبل في عام 1998 / كيم كارداشيان ويست في عام 2018

ناعومي كامبل في عام 1991 / كيم كارداشيان ويست في عام 2019