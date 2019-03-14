أسما منير تُوضِّح دورها في "الفيل الأزرق"

كشفت أسما شريف منير عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة فيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، من بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم.

وقالت أسما شريف منير، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "هذه هي التجربة الأولى لي في التمثيل، وتشجعت لأن وجودي في عمل مثل فيلم "الفيل الأزرق" يعد شرف لي، ويكفي أنني سأشارك مجموعة من النجوم الكبار مثل كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري"، أما عن دورها في العمل فرفضت "أسما" الإفصاح عنه مؤكدة أنه سيكون مفاجأة بكل المقاييس.

يذكر أن الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" يضم فريق نجوم الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، وتنضم إليهما النجمة هند صبري في الجزء الثاني، ويُعد فيلم "الفيل الأزرق" واحدا من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 أعوام، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع نحو 1.2 مليون تذكرة بعد انطلاقه في سباق عيد الأضحى 2014، وحقق نجاحا كبيرا في الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

قدّم الجزء الأول من "الفيل الأزرق" قصة الدكتور يحيى الذي يعود بعد 5 أعوام من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذي يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل صديقا قديما يحمل إليه ماضيا جاهدا طويلا لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه أو ما تبقى منها.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

Advertisements

- أسما شريف منير تثير الجدل بنشر صورة وهي ترتدي “دبلة” في يدها اليمنى

- كريم عبدالعزيز "سعيد" بنجاح "نادي الرجال السري"