شكرا لقرائتكم خبر عن "يا حقوق الإنسان".. أغنية جديدة لـ إسلام خليل بصوت شعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش الشاعر إسلام خليل فى الأغنية الجديدة التى طرحها مؤخراً بصوت المطرب شعبان عبد الرحيم، حقوق الإنسان وعن القضاء المصرى العادل. الأغنية جاءت كلماتها كالتالى: "يا حقوق الإنسان يا حقوق الإنسان هنا وفى كل مكان من حق الإنسان أنه يعيش فى أمان ومن حقه يلاقى علاجه ويلاقى سكن يؤويه ويلاقى اللى بيحتاجه هدمه ولقمه تأويه يا بتوع أمريكا وأوروبا يا بتوع صواريخ الناتو ناس حقهم يعيشوا بس بصواريخكم ماتوا بس بمدافعكم ماتوا. يا حقوق الإنسان يا منبع الأخلاق حق الإنسان راح فين فى سوريا والعراق حق الإنسان راح فين فى ليبيا واليمن والعراق صعبان عليكم أوى انتقاء التمويلات مش الطفل اللى اتيتم ولا الجندى اللى مات متجوش تعلمونا معنى حقوق الإنسان Advertisements فين حق الطفل السورى واللى الواد اللى مات غرقان. حق الإنسان عندنا معروف وجزاءه مناسب أن المظلوم ننصفه وأن الغلطان يتحاسب من حق الناس كلها ببساطه يعيشوا دنيتهم مش حد يفجر نفسه فى الشارع ويموتهم حق الشهيد وأهله هيرجع مهما يكون وقضائنا قضاء محترم وبيحكم بالقانون وقناة الجزيرة الخاينة والشرق و bbc ملهمش غير سيرتنا موضوع يكلموا فيه مالكم يبتوع أوروبا مالكم منينا لكل وطن عادته وكل بلد تقاليد بس خلاص.

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