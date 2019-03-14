شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تحمس الجمهور قبل حفلها بالرياض.. والرد يأتيها من أنغام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفلها الغنائى الجماهيرى الأول فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال شهر مارس الجارى، حيث سيقام حفلها يوم 21 مارس، وقبل موعد الحفل بأسبوع وجهت المطربة الإماراتية رسالة لجمهورها فى محاولة لتحفيزهم استعدادا لاستقبالها وحضور الحفل.

وقالت الفنانة الإماراتية أحلام، فى رسالتها للجمهور استعدادا لحفلها الغنائى فى الرياض، "جاهزين؟"، إلا أن الرد الأبرز بين تفاعلات الجمهور كان من المطربة المصرية أنغام، التى ردت عليها "أنا جاهزة"، فما كان من أحلام، إلا أن ردت بصورة تعبيرية للتعبير عن حبها للنجمة أنغام.



تدوينة الفنانة الإماراتية أحلام

ويذكر أن المملكة العربية السعودية، تكثف خلال الفترة الأخيرة من الأنشطة الفنية، إذ احتضنت عدد كبير من الحفلات الغنائية والفنية على مدار الشهور الماضية، وذلك عبر مهرجان شتاء طنطورة الذى نظم فى محافظة العلا، كما تستضيف مغنيين عرب وعالميين، لإحياء حفلات فى العاصمة السعودية الرياض.

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ومن جهتها تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لحفلها الغنائى الجماهيرى الأول بمدينة الرياض العاصمة السعودية، مارس الجارى، وسبق أن قالت أحلام "اتشرف بالغناء فى بلدى الثانى السعودية وحفلى الجماهيرى الأول للعائلات فى رياض العز السعودية بتاريخ 21 مارس 2019 انتظركم جمهورى"، حيث من المنتظر أن تقيم الفنانة أحلام الشامسى، حفلها الجماهيرى الأول بالسعودية، بمركز الملك فهد الثقافى، بمدينة الرياض.



تدوينة المطربة أنغام