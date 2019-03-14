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سفرة دايمة.. عاصى الحلانى يستضيف وليد توفيق على العشاء فى بيته.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف المطرب اللبنانى عاصى الحلانى، النجم وليد توفيق، وعدد من الأصدقاء من الوسط الفنى والإعلامى، مساء أمس الأربعاء، على العشاء فى منزله، بحضور أسرته بينهم ابنه المطرب الصاعد الوليد الحلانى.

 

وليد توفيق فى ضيافة عاصى الحلانى
وليد توفيق فى ضيافة عاصى الحلانى

 

شارك عاصى الحلانى، صوره وضيوفه مع الجمهور، وعلق عليها "شرفنا اليوم على العشاء الأخ والصديق النجم وليد توفيق والصديق والأخ زياد حمزة والحبيب الغالى دانى صيرفى.. ليلة مليئة بالفرح والموسيقى والحب.. شرفتونا".

 

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ومن جهته، علق زياد حمزة على الصورة وكرم الضيافة فى منزل عاصى الحلانى، بقوله "فى ضيافة الأخ والصديق النجم عاصى الحلانى على العشاء فى منزله بوجود النجم وليد توفيق والنجم الصاعد الوليد الحلانى والأصدقاء.. شكرا أم الوليد وأبو الوليد على الاستقبال وحسن الضيافة.. وانشالله بضل بيتكم عامر".

 

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عاصى الحلانى والوليد الحلانى ووليد توفيق وزياد حمزة

 

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وليد توفيق يقبل رأس الوليد الحلانى

 

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صورة تذكارية للضيوف فى منزل عاصى الحلانى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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