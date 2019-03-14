يوسف الشريف خارج السباق الرمضاني للسنة الثانية على التوالي.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

للسنة الثانية على التوالي، لن يشارك الفنان يوسف الشريف في السباق الرمضاني، ليكون آخر أعماله الدرامية مسلسل "كفر دلهاب" عام 2017.

وعلم موقع "الخليج 365" من مصادره الخاصة أن مسلسل الشريف خرج من السباق بسبب عدم قدرة فريق العمل على إنجازه في هذا الوقت الضيق بسبب حاجته لتجهيزات ضخمة، لأنه جديد من نوعه ولم يتم تنفيذ شيء مشابه له في مصر من قبل، حسب المصادر.

وكان الفنان يوسف الشريف قد تعاقد مع المنتج تامر مرسي على تقديم مسلسل لسنة 2019، بعد تفرغه عام 2018 لتقديم فيلمه السينمائي "بني آدم"، الذي شارك في موسم عيد الأضحى الماضي، وحقق 8 ملايين جنيه في شباك التذاكر.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف، هو فيلم "بني آدم" من تأليف عمرو سمير عاطف، وبطولة دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي، وإخراج أحمد نادر جلال.