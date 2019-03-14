كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "علاقة حب" تجمع سوزان نجم الدين وحمادة هلال في "ابن أصول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏‎تواصل الفنانة سوزان نجم الدين، تصوير مسلسلها الجديد "ابن أصول" استعدادا لعرضه في منافسات شهر رمضان 2019 المقبل، والذي تتعاون فيه للمرة الأولى مع الفنان حمادة هلال والمخرج محمد بكير.

‏‎وقالت سوزان نجم الدين: إنها انتهت من تصوير اللوكيشن الرئيسي والأكبر بدورها، حيث تصور بشكل يومي من أجل العرض الرمضاني.

‏‎وأضافت "سوزان": "تجمعني قصة حب خاصة بحمادة هلال اشبه بعلاقة القط والفار، إلا أن تلك العلاقة موجودة في كل بيت وأسرة عربية ولأول مرة تعالج الدراما تلك العلاقات الأسرية الحساسة فالعمل يلقي الضوء على مشكلة اجتماعية حقيقية ويعالجها ضمن جو مليء بالحب والرومانسية والأكشن والاجتماعي".

‏‎مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.