كتب امير فتحي في الخميس 14 مارس 2019 09:51 صباحاً -
سعد الصغير يواصل كشف فضائحه مع الراقصة شمس
خفّضت محكمة النقض، برئاسة المستشار علي فرجاني، حكمها السابق بإعدام طليقة الفنان سعد الصغير “أميمة. م” المعروفة “الراقصة شمس” إلى السجن المشدد لفترة 15 عامًا، واستبدلت حكم المؤبد لشقيقة ووالدة المتهمة واثنين آخرين شاركوا بالجريمة المروعة إلى السجن المشدد لفترة 5 سنوات، لاتهامهم بقتل خادمة الراقصة في منطقة الإسكندرية.
يذكر ان الراقصة ووالدتها وشقيقتها قاموا بسكب المياة الساخنة على جسم الخادمة حتى اصيبت بحروق شديدة وتوفيت على اثرها بعد ان رفض المتهمون ان ينقلوها الى المستشفى او محاولة علاجها بطريقة ما.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تنظر بحكم إعدام “الراقصة شمس” طليقة سعد الصغير بعد أن حرقت خادمتها حتى الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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