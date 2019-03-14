ممثل عالمي صيني يتقاضى أجر خيالي في فيلمه الجديد يفوق نصف ميزانية العمل

ممثل عالمي يتقاضى أجر خيالي في فيلمه الجديد يفوق نصف ميزانية العمل

وفقا لموقع “فارايتي” الأمريكي، فإن فيلم “Lost in Russia” “فُقِد في روسيا” الذي بدأ تصوير أحداثه مؤخرًا، وهو من بطولة الممثل الصيني شو شينغ Xu Zheng سيتقاضى أجر 17.5 مليون دولار وهو ما يعادل تقريبا نصف ميزانية الفيلم الذي تكلف 32 مليون دولار.

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وتدور أحداث الفيلم حول عضو عصابة صغيرة يخوض رحلة عبر القطار إلى موسكو، يصارع فيها من أجل القضاء على بقية منافسيه في السوق، وإصلاح علاقته الهشة بوالدته.

وكان قطاع السينما في الصين واجه في الفترة الماضية أزمة كبيرة بعد واقعة الممثلة فان بينج بينج الصيف الماضي، إذ اكتشف العالم أنها قامت بعقد باطني مزدوج مع شركتين كي تتجنب دفع الضرائب، ورغم اعتذارها علنا فإنها دفعت غرامات تقدر بملايين الدولارات، ومنذ ذلك الوقت سارعت شركات الإنتاج بتوقيع عقود مع موظفيها لتجنب أزمة “بينج”، الأمر الذي كلفها نحو 1.7 مليار دولار ضرائب.