فن ومشاهير

ممثل عالمي صيني يتقاضى أجر خيالي في فيلمه الجديد يفوق نصف ميزانية العمل

0 نشر
نوارة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب امير فتحي في الخميس 14 مارس 2019 09:51 صباحاً -

Chinese Star Xu Zheng to Earn More Than Half the $32 Million Budget of His New Film

Chinese Star Xu Zheng to Earn More Than Half the $32 Million Budget of His New Film

ممثل عالمي يتقاضى أجر خيالي في فيلمه الجديد يفوق نصف ميزانية العمل

وفقا لموقع “فارايتي” الأمريكي، فإن فيلم “Lost in Russia” “فُقِد في روسيا” الذي بدأ تصوير أحداثه مؤخرًا، وهو من بطولة الممثل الصيني شو شينغ Xu Zheng سيتقاضى أجر 17.5 مليون دولار وهو ما يعادل تقريبا نصف ميزانية الفيلم الذي تكلف 32 مليون دولار.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم حول عضو عصابة صغيرة يخوض رحلة عبر القطار إلى موسكو، يصارع فيها من أجل القضاء على بقية منافسيه في السوق، وإصلاح علاقته الهشة بوالدته.

وكان قطاع السينما في الصين واجه في الفترة الماضية أزمة كبيرة بعد واقعة الممثلة فان بينج بينج الصيف الماضي، إذ اكتشف العالم أنها قامت بعقد باطني مزدوج مع شركتين كي تتجنب دفع الضرائب، ورغم اعتذارها علنا فإنها دفعت غرامات تقدر بملايين الدولارات، ومنذ ذلك الوقت سارعت شركات الإنتاج بتوقيع عقود مع موظفيها لتجنب أزمة “بينج”، الأمر الذي كلفها نحو 1.7 مليار دولار ضرائب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ممثل عالمي صيني يتقاضى أجر خيالي في فيلمه الجديد يفوق نصف ميزانية العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى