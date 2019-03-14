بالصور- جاستن بيبر وزوجته متوتران وكئيبان

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Mar 14, 2019
رصدت عدسات الكاميرات المغني جاستن بيبر وزوجته هايلي بالدوين وهما يغادران شقتهما في مدينة نيويورك حيث ظهرت عليهما علامات التوتر والكآبة.
وأتى ظهور “هايلي” بعد ليلة قضتها مع صديقاتها كيندال جينر، السا هوسك، كارا ديليفين وجوان سمولز. فيما بقي “بيبر” في المنزل ليكافح شعوره بالاكتئاب خاصة بعدما كشف الى انه يمر بلحظات صعبة جداً في حياته وطلب من جمهوره الدعاء له كي يتخطى هذه الازمة لانه يكافح كثيرًا مجرد الشعور بالاكتئاب الشديد والغريب.
وكان جاستن بيبر قد عانى منذ اسابيع من الاكتئاب الشديد وهو يتلقى العلاج اللازم في أحد المراكز.
نشير ان جاستن بيبر تزوج من عارضة الازياء هايلي بالدوين بشكل سري في ايلول/سبتمبر الفائت وذلك بعد اسابيع على اعلان خطوبتهما.
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