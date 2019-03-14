كيرا نايتلي تبهر المشاهدين بامتلاكها تلك الموهبة الاستثنائية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الممثلة البريطانية، كيرا نايتلي عن موهبة استثنائية، ربما لم يكن يعلمها عنها كثيرون، وبدا ذلك واضحا خلال حلولها ضيفة في برنامج The Tonight Show الذي يقدمه جيمي فالون، وأظهرت قدرتها على عزف أغنية "دسباسيتو" الشهيرة بأسنانها!

وما أن سألها فالون عما إن كانت تمتلك أية مواهب خفية، حتى سارعت كييرا، 33 عاماً، للكشف عن مهارتها المتعلقة بعزف الأغاني بطريقة النقر بالأسنان، موضحةً أنها تعلمت ذلك من صبي شارك في أحد برامج المواهب التلفزيونية، وكان يمتلك تلك القدرة، وقت أن كانت تبلغ هي من العمر 7 أو 8 أعوام، حيث تعلمت تلك المهارة منه.

ثم طلب منها فالون أن تستعرض مهارتها أمام المشاهدين وهو ما فعلته، حيث عزفت أغنية "دسباسيتو" بالنقر على أسنانها بطريقة غاية في التميز، ليبدي كل من شاهدها انبهاره واندهاشه من إظهارها تلك الموهبة ذات الطبيعة الاستثنائية بهذا الشكل.