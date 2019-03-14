ابنة هيفاء وهبي تُوجّه رسالة قاسية: "في سيدات حرام فيهم كلمة أُم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة "قاسية"، سردت فيها وجهة نظرها عن "الأُم" الحقيقية التي تستحق هذا اللقب.

الرسالة أثارت جدلًا واسعًا خاصةً أنها تأتي قبل أيام من مناسبة عيد الأم، إضافة إلى أن توقيتها يأتي تزامنًا مع حالة الجدل التي أثارتها والدتها هيفاء وهبي، مؤخرًا حول طبيعة علاقتها بمدير أعمالها محمد الوزيري.

وبثّت "زينب"، رسالتها عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستغرام"، وقالت إن بعض الأمهات يحملنَ لقب "أُم"، لكن حرام فيهن هذه الكلمة.

وأكّدت أنّ "كلمة (أُم)، في حدّ ذاتها مسؤولية ونعمة من الله، وحرام تنعطى لنساء فقط لأنهن أنجبن".

وأردفت: "اللي عنده أُم بكل ما تحمل كلمة أمومة من مشاعر مقدسة ما يتأخر لحظة عن أن يفديها بقلبه لو طلبت".

Advertisements

واستطردت، في رسالتها: "واللي انكتبله يكون عنده بالاسم أُم فقط لأنها امتلكت شرف إنجابه وما قدرت قيمة هل شرف، ما يتأخر لحظة عن أن يشكوها لرب السماء ويتجنبها بكل تفاصيل حياته".

وعبّرت زينب عن حالتها بأنها لن تقف على غياب أحد، مهما كان فلو كان خيرًا لها لاستمر في حياتها وتابعت: "بعمرها الدنيا ما وقفت على شخص، السعادة والراحة النفسية الحقيقية بهيدي الحالة تكمن في البعد وبالأخير لو كان خيرًا لبقى".

يُذكر أن الأيام الماضية شهدت أحاديثَ حول احتمالات وجود علاقة عاطفية جدّية بين المطربة والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومدير أعمالها محمد الوزيري، ما يُنذر بإعلانهما خلال الفترة المقبلة طبيعة هذه العلاقة وما إذا كانا اتفقا على الزواج من عدمه.