شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرضه على ON E.. عبد الرحيم كمال: نجاح "أهو دا اللى صار" فاق توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر السيناريست عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل "أهو دا اللى صار"، للنجمة روبى عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها على المسلسل بشكل يومى، لافتا إلى أن أكثر ما أسعده هو إشادة الجمهور والنقاد معا بالعمل، وهذا نادر ما يحدث، لافتا إلى أن جزء كبير من نجاح العمل وعدم تعرضه للظلم، جاء بسبب عرض العمل على شبكة قنوات كبرى مثل ON E.



مسلسل أهو دا اللي صار

يذكر أن مسلسل "أهو ده اللي صار" من تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على، وبطولة روبى، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر، وهبة عبد الغني ، هشام إسماعيل، أروى جودة، ألفت عمر.محمود البزاوي .



مسلسل اهو دا اللي صار الفنانة روبي

يذكر أن أول مسلسل للمؤلف عبد الرحيم كمال كان مسلسل "الرحايا"، بطولة النجم الكبير نور الشريف الذى أذيع خلال موسم رمضان 2009 ثم توالت مسلسلاته "شيخ العرب همام"، "الخواجة عبد القادر" ، "دهشة" ، "ونوس"، وجميعها من بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، ومسلسل "يونس ولد فضة"، بطولة النجم عمرو سعد.