بالفيديو| علي ربيع يكشف تفاصيل "فكرة بمليون جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدث الفنان علي ربيع عن مسلسله الجديد "فكرة بمليون جنيه"، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.
وقال ربيع، خلال لقائه في برنامج "THE INSIDER" بالعربي، الذي يعرض على تلفزيون "DUBAI": "لما حد بيكون عنده فكرة جيدة، فيقول: (أنا عندي فكرة بمليون جنيه)، ومن هنا أتت الفكرة".
ويجسد ربيع في العمل شخصية كوميدية تدعي "صلاح الدين المصباح"، أما والدته فهي الفنانة صابرين، ووالده الفنان صلاح عبد الله.
وأضاف علي ربيع أنه سعيد بالعمل مع فنانين كبار مثل صابرين وصلاح عبد الله ، مضيفا: "الأمهات هيحبوا شخصية صابرين في العمل".
يذكر أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبدالمقصود وشريف يسري وإخراج وائل إحسان وبطولة كريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وندى عادل، وخالد كمال، ومحمد محمود.
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