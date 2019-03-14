أمل كلوني بإطلالة "المرأة الخارقة".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمّت المحامية والمُدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني إلى زوجها الممثل جورج كلوني، لحضور حفل جمع التبرعات الذي نظّمه الأمير تشارلز لصالح مؤسسته الخيرية، ولفتت الأنظار بثوبها الأبيض الذي بدا وكأنه مجهزٌ لمهمة خارقة.

الفستان الذي يعود تصميمه إلى عام 2007، وهو أحد الأثواب الراقية لجان لوي شيرير، ومن تصميم الفرنسي ستيفان رولاند، وينسدلُ ليلامس الأرض.

وكان الجزءُ الذي لفت الأنظار من الثوب هو الأكمام، حيث كان أحدهما بمثابة رداءٍ خارجي، وينسدل على جانبٍ واحد من جسدها، وعلى أحد ذراعيها، أمّا الكُم الآخر فهو يُشبه زيّ البطلات الخارقات، ويمتلىء بحبّات اللؤلؤ والكريستال والتطريز المُتقن، وهو ما جعلها تبدو وكأنها مُعجبة بالأزياء المصفّحة أو أساور المرأة الخارقة.

Advertisements

وأكملت إطلالتها بقرطين ماسيين، وحقيبة صغيرة معدنية بحجم اليد، بينما اختارت اللون الأحمر لأظافرها والمتناسق مع لون أحمر شفاهها.

وإلى جانب أمل وزوجها جورج، ضمّت قائمة الضيوف توم هاردي وإدريس إلبا، وكل من شيوتيل إيجيوفور ولوك إيفانز وتامسين إجيرتون وجوش هارتنت وبيندكت كامبرباتش.