شكرا لقرائتكم خبر عن "البحر" كلمة السر وراء رومانسية جنيفر لوبيز وخطيبها رودريجيز..شوف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث دائما النجمة العالمية جنيفر لوبيز وخطيبها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز عن الأجواء الرومانسية الحالمة التي تجعل الثنائي يشعربتجدد قصة حبهما، ومن أكثر الأماكن التي تفضلها جنيفر لقضاء أجمل الأوقات تكون على الشاطئ وسط رمال البحر .

ولأن الثنائي يجدا الشاطئ مصدر للرومانسية، فقد خطب اليكس جنيفر علي إحدي الشواطئ في الاجواء التي تعشقها ، كذلك يحرض الثنائي علي اصطحاب اطفالهما لتكتمل الاجواء العائلية .

شاهد أجمل الصور التي جمعت لوبيز ورودريجيز و أثارت الكثير من الجدل بمجرد تداولها علي الـ social media .

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