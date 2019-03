شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 مقاطع موسيقية تعلق بها الجمهور من فيلم الأكشن Thor والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "Buena Vista "فيلم "Ragnarok :Thor " يوم 3 نوفمبر من عام 2017، وتعلق الكثير من المشاهدين بالفيلم، ولا يزال الكثير منهم يستمع إلى مقاطع موسيقية منه .

الفيلم ينتمى الى نوعية الأكشن والمغامرات، وهو إنتاج استوديوهات " بيونا فيستا السينمائية" ومن إخراج تايكا وايتيتى. ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم كريس هيمسوورث، إدريس إلبا، كارل أوربان، جيمى ألكسندر، كيت بلانشيت، ومارك رافالو، أنتونى هوبكنز، تيسا تومبسون، جيف جولدبلوم، ولو فيريجنو.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الإثارة، حول ثور إله الرعد المعروف فى قصص مارفيل المصورة، الذى يعود بعد انتهائه من إنقاذ حبيبته البشرية، يسجن "ثور" على الجانب الآخر من الكون ليجد نفسه فى سباق محموم مع الزمن ليعود لوطنه "أسجارد" ويحاول إيقاف راجناروك، بينما تهدد "هيلا" وطنه والحضارة الأسجاردية بالتخريب والدمار بواسطة قواها الفائقة.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 854 مليون دولار إجماليا، ونرصد لكم أحلى 5 مقاطع موسيقية من الفيلم.

1 - No One Escapes

Advertisements

2 - Arena Fight

3 - Grandmaster Jam Session

4 - In the Face of Evil

5 - Immigrant Song