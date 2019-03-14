محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365 قررت الشركة المنتجة لفيلم "رأس السنة" بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، طرحه في دور العرض ابتداءً من 20 مارس الجاري. الفيلم تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر، وبطولة إياد نصار وبسمة وإنجي المقدم وشيرين رضا وأحمد مالك وعلي قاسم وهدى المفتي وعدد من ضيوف الشرف. تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، في إطار من التشويق، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة الوسطى خلال احتفال لمجموعة من الأفراد بليلة رأس السنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الموعد النهائي لطرح فيلم "رأس السنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.