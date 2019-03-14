محمد رمضان في كواليس "زلزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله صورة له برفقة شقيقه في كواليس مسلسل "زلزال" الذي يخوض به محمد رمضان سباق دراما رمضان لعام 2019.

وعلق محمود رمضان:" من كواليس مسلسل زلزال، رمضان2019، ثقة فى الله نجاح".

وأجرى الفنان محمد رمضان نيو لوك ليكون متماشيًا مع موضة التسعينيات، بطريقة تشبه الفنان أحمد زكي في فيلمه الشهير "كابوريا"، إذ تدور أحداث مسلسل "زلزال" في عام 1992.

يذكر أن مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سنرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سنرجى فى الدراما التليفزيونية.