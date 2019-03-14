شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تغنى "انت الحب" فى حفل سليم سحاب بدار الأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل المطربة مي فاروق ضيفة علي حفل الموسيقار الكبير "سليم سحاب"، والذي يقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الخميس، حيث يشهد الحفل عودة سحاب للحفلات الغنائية بالأوبرا بعد فترة انقطاع طويلة.

ومن جانبها أعربت مى عن سعادتها البالغة، لمشاركتها كضيف بهذا الحفل الكبير، الذي يجمع كوكبة من المطربين الكبار، وعلي رأسهم الفنانان محمد الحلو وريهام عبد الحكيم، خاصة وأن الحفل بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب.

وأضافت مي أنها سوف تغني أغنية "أنت الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، والتي لحنها الموسيقار محمد عبدالوهاب، نظرًا لأن الحفل يحمل اسمه وسوف تكون كل أغاني الحفل من أعماله الرائعة.