شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم BrightBurn يصل دور العرض يوم 24 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب BrightBurn، التريللر الأول له، والمقرر طرحه يوم 24 مايو المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.
فيلم BrightBurn من إخراج ديفيد ياروفيسكي، ومن تأليف براين جون، ومارك جان، ومن بطولة إليزابيث بانكس، ميريديث هاجنر، ديفيد دينمان، مات جونز، جريجوري آلان ويليامز، جنيفر هولاند، ستيف أجي، بيكى واهلستروم، إليزابيث بيكا، كريستيان فينلايسون.
الفيلم يدور حول فكرة وصول طفل من عالم أخر إلى الأرض، وبدلاً من أن يصبح بطلاً للبشرية، أثبت أنه أكثر شرًا، الفيلم يدور فى إطار رعب تشويقى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم BrightBurn يصل دور العرض يوم 24 مايو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.