شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم BrightBurn يصل دور العرض يوم 24 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب BrightBurn، التريللر الأول له، والمقرر طرحه يوم 24 مايو المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم BrightBurn من إخراج ديفيد ياروفيسكي، ومن تأليف براين جون، ومارك جان، ومن بطولة إليزابيث بانكس، ميريديث هاجنر، ديفيد دينمان، مات جونز، جريجوري آلان ويليامز، جنيفر هولاند، ستيف أجي، بيكى واهلستروم، إليزابيث بيكا، كريستيان فينلايسون.

الفيلم يدور حول فكرة وصول طفل من عالم أخر إلى الأرض، وبدلاً من أن يصبح بطلاً للبشرية، أثبت أنه أكثر شرًا، الفيلم يدور فى إطار رعب تشويقى.