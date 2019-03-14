محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الحساب الرسمي لقناة "أون إي" على "إنستجرام" برومو مسلسل "أرض النفاق" للنجم محمد هنيدي، أعلنت به عن عرض المسلسل على شاشتها.
علق حساب القناة على البرومو: "قريبًا، النجم محمد هنيدي في مسلسل (أرض النفاق) عرض أول وحصري فقط على "أون إي".
مسلسل "أرض النفاق" في رمضان الماضي، من تأليف أحمد عبد الله، وبطولة محمد هنيدي وهنا شيحة، وإخراج سامح عبد العزيز ومحمد العدل.
المعروف أن هذا العرض يعد الأول في مصر لمسلسل، الذي عرض لأول مرة على التليفزيون السعودي في رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أخيرًا.. قناة "on e" تعلن عن العرض الأول لمسلسل "أرض النفاق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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