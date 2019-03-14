هل ردت هيفاء وهبي على افيخاي ادرعي: “وعدني يهديني جثتك قريبا”؟

اوضحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حقيقة ردها على تغريدة الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي والذي سخر فيها منها وطالبها بالتبرع للامين العام لحزب الله حسن نصرالله.

بدأت القصة بتغريدة نشرها ادرعي عبر حسابه على انستغرام سخر فيها من هيفاء وهبي ومن حزب الله قال فيها: “نصرالله بيضلّ يحكي عن مشاكله الاقتصاديّة ويتذمّر إنّو ما معو مصاري… عرفتو هلّأ لوين عمبتروح مصاريه بعد ما كشفنالكن عن ملف الجولان الّي حزب الله بيصرف عليه مصاريه في سوريا… لو ما عمل هيك ما كان اضطر يطلب تبرعات من المعجبين مثل هيفا وهبي”.

Advertisements

بعد هذه التغريدة، نشر الصحفي عبدالله شمس الدين، وهو رئيس تحرير في قناة الميادين، تغريدة زعم فيها ان هيفاء ردت على تغريدة ادرعي حيث قال شمس الدين: “الفنانة اللبنانية هيفا وهبة ترد على الناطق باسم اجيش العدو افيخاي إدرعي الذي تهكم عليها في عيد ميلادها قال مغرداً :ياهيفا نصرالله مامعو يشتريلك هدية.. فجاء رد هيفا وهبي بالقول: وعدني يهديني جثتك قريبااااا”.

وقد نفت هيفاء وهبي كلام شمس الدين مؤكدة انها لم ترد على تغريدة الناطق باسم الجيش الاسرائيلي وذلك عبر اعادة نشرها تغريدة قالت صاحبتها: “استاذ عبد الله هذه التغريدة غير صحيحة والرد مفبرك ! بحكم متابعاتنا هيفا لم ترد اطلاقا” فيرجى توخي النقل من السوشيل ميديا خصوصا” ان مكانتك مقدرة في الاعلام”.