فايسبوك يلجأ الى تويتر ويقر بوجود عطل تقني!

بعد العطل الذي طرأ على “فيسبوك” و”انستغرام”، أقرت شركة “فيسبوك” بوجود عطل تقني، قائلةً: “نحن على علم بأن بعض المستخدمين حول العالم يواجهون صعوبات في استخدام التطبيق”. وكان مستخدمون في أوروبا والدول العربية شكوا من عدم قدرتهم على استخدام الموقع بشكل سليم.

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إلى ذلك، أفاد مستخدمو فيسبوك بأن خدمات أخرى يملكها موقع التواصل الأشهر، كـ “إنستغرام وواتساب”، تعاني من انقطاع في الخدمة، الأمر الذي جعل بعضهم يعتقد أن الشركة تتعرض لهجوم إلكتروني فريد من نوعه.

وقال المستخدمون المتأثرون بانقطاع الخدمة، إن رسالة تظهر لهم، تُعلمهم بأن المشكلة جزء من عملية صيانة على الرغم من أن صفحة التطوير الخاصة بـ”فيسبوك” لا تشير إلى تلك المشكلات. وكُتب في الرسالة: “سيعود فيسبوك قريبًا”.

وأشارت “فيسبوك” ضمن تغريده أخرى عبر “تويتر”، “نحن نركز على العمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ولكن يمكننا تأكيد أن المشكلة لا تتعلق بهجوم إلكتروني (DDoS)”.