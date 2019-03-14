صور.. جنة يحيى تفوز بلقب «ملكة جمال المحجبات» 2019

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فازت المتسابقة جنة يحيى بلقب “ملكة جمال المحجبات” لعام ٢٠١٩ في مصر، خلال الحفل الذي أقيم مؤخرا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
كما فازت أمنية أحمد بلقب الوصيفة الأولى، ونورهان محمد بلقب الوصيفة الثانية، وقد تكونت لجنة التحكيم من الفنانة راندا البحيري، والإعلامية إيمان رياض، والمذيعة فرح علي، والدكتور محمود عفيفي، و آية محمود، والمذيعة مروة سلام.
وكرمت آية محمود، رئيس مهرجان “ملكة جمال المحجبات”، خلال الحفل الكاتبة إنجي علاء، عن روايتها الأخيرة “الأشقر مروان” بالاضافة إلى تكريم الفنانة منى ممدوح عن دورها في مسلسل “الوصية”.
وشهدت فعاليات الحفل عدد من عروض الأزياء لعدد من الاستايلست منهم شركة الأنصاري، ومريم جاد، ومروة ممدوح، ودعاء أمين، وبراند كوري، ومجموعة بيان استايل، وشاركت أيضا الميك آب ارتيست سارة سالم، وغيرهم.
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