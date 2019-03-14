ماليكا أرورا تكسر الصمت حول مواعدة أرجون كابور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ينضم النجم ارجون كابور ليكون واحد من أكثر العزاب في بوليوود، فبعد سلسلة من القصص الرومانسية مع اربيتا خان وآثيا شيتي وسوناكشي سينها، يقال أن الممثل يخطط للاستقرار والزواج من الفنانة والراقصة ماليكا أرورا.

بدأ الثنائي المواعدة لأول مرة قبل عامين، واستمرا في الخروج معا في مومباي وحولها في عدة مناسبات منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من أن الاثنين لم يعترفا رسميا بمواعدة بعضهما البعض، فإن تبادل وسائل التواصل الاجتماعي والنزهات المتكررة حملات تلميحات كبيرة بما فيه الكفاية للناس لمعرفة أنهما غارقان في الحب، إلى جانب الشائعات التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة وتشير لقرب زفافهما.

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وخلال ظهورها في برنامج دردشة، سُئلت ماليكا عن تقارير زواجهما الوشيكة، والتي أجابت عليها مغنية بوليوود، “هذا صُنع وسائل الإعلام، وسائل الإعلام هي المسؤولة عن ذلك”.

وبينما كانت تتحدث عن ارجون، نقلت صحيفة “الهند اليوم” عن ماليكا قولها: “اعتقد ان الجميع يريد المضي قدما والعثور على الحب والرفقة مع الناس الذين يمكنهم الارتباط بهم، وإذا كنت تفعل، اعتقد انك محظوظ فقط، لإيجاد تلك الفرصة الثانية في أن تكون سعيدا.

ومن المثير للاهتمام ان ارجون اعترف أيضا بأنه ليس عازبا ومنفتحا على الزواج عندما ظهر في أثناء استضافته في برنامج “قهوة كاران” بموسمه السادس مع شقيقته جانفي كابور.

وأعلنت ماليكا انفصالها عن زوجها السابق ارباز خان في مارس 2016، وكانت محكمة الأسرة في باندرا قد منحتهما الطلاق في مايو 2017، ولديهما ابن واحد.وفي الوقت نفسه، قد أكدت ارباز انه يواعد الموديل الإيطالية جيوجيا اندرياني.