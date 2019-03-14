فيديو.. هذا اللاعب يُجسد الرجولة عند ساني ليون

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يختلف البشر في تفسير معنى “الرجولة”، فمنهم من يفسرها بالقوة والشجاعة، ومنهم من يفسرها بالزعامة والقيادة ، أو هي الحمية والعصبية عند آخرين، ولكن من وجهة نظر ممثلة بوليوود ساني ليون، تتجسد الرجولة في اللاعب ماهيندرا سينغ دوني.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام ، قالت ساني ليون إن السبب الذي يجعلها مغرمة بـ دوني هو أنه رجل عائلي، حيث كانت الممثلة تتحدث خلال إطلاق موقع على شبكة الإنترنت ، 11wickets.com ، في مومباي يوم الثلاثاء.

وحتى لا يُفهم كلامها خطأ، أو أنها تقلل من مكانة زوجها، قالت: “دانيال (زوجها دانيال ويبر) هو الدماغ وراء تأسيس شركة الإنتاج، وهو مدهش على الإطلاق، أنا أحب الجانب الإبداعي فيه، يقوم بالتقاط الأفكار والبرامج النصية والتفكير في مختلف الطرق الإبداعية لجعل شيء أكثر إثارة للاهتمام.

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت حريصة على إخراج مشروع تحت راية شركتها، قالت: “ليس لدي أي اهتمام في الإخراج، اعتقد ان المخرج إنسان خاص جدا لديه القدرة على رؤية الصورة بأكملها في ذهنه، لمعرفه كل التفاصيل الصغيرة”.

وتابعت: “انا لا اعتقد ان لدي هذه الهدية. يمكنني التقاط الأشياء كما أراها ولكن كمخرج لست قادرة على تصور شيء وجعله أفضل بكثير من خلال العمل الفني”.

وعن مشاريعها الفنية الجديدة، أشارت ليون لعملها في مسلسلين بالوقت الحالي، بالاضافة لفيلم هندي تنتجه، واشتراكها في فيلمين آخرين”.