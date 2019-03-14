في عيد ميلادها الـ35.. 5 معلومات لا تعرفها عن المطربة الهندية شريا جوشال

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تحتفل المطربة الهندية الموهوبة شريا جوشال بعيد ميلادها الخامس والثلاثين الأربعاء 13 مارس، ظهرت جوشال لاول مرة في بوليوود في عام 2002.

فازت شريا بأربع جوائز وطنية للأفلام، وستة جوائز “فلم فير” والعديد من الجوائز المرموقة الأخرى، في عام 2010، أعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية يوم 26 يونيو “يوم شريا جوشال”.

بدأت شريا في تعلم الموسيقى في سن الرابعة، واكتشفها المخرج سانجاي ليلا بهنسالي وشرع في حصد اعجاب الملايين من خلال اشاركها في فيلمه الأشهر “ديفداس”، كما ادعى بهنسالي أن صوتها يملك “البراءة” اللازمة لشخصية بارو في الفيلم.

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أصبحت مغنية Jaadu Hai Nasha Hai أول مغنية هندية يُعرض تمثالها للشمع في متحف مدام توسو Madame Tussauds في نيودلهي بعد طلب شعبي في عام 2017.

كذلك تُعد جوشال من أهم وأشهر مطربي الههد وبوليوود، في الواقع، قامت بالغناء بأكثر من 14 لغة للعديد من مشاريع السينما في بوليوود والسينما الإقليمية.

تزوجت شريا جوشال من حبيبها منذ طفولتها شيلاديتيا موكوبادهايا في عام 2015، ويملك الزوجان كلبًا رائعًا، يدعى شيرلوك غوشال.