هيفاء حسين في زيارة للمسجد الأقصى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين لدولة فلسطين مؤخرا، حيث كرمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، عن دورها في مسلسل “خيانة وطن”.

الفنانة البحرينية استغلت تواجدها في فلسطين وقامت بعمل زيارة خاصة للمسجد الأقصى، والتقطت صورة هناك وهي مرتدية عباءة سوداء وحجاب.

Advertisements

هيفاء نشرت الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “لحظات استثنائية رغم الصعوبات وخطورة الوضع لكن كانت أروع زيارة وتستحق التضحية بأعمارنا وهي زيارة المسجد الاقصى أولى القبلتين.. الحمدلله الذي رزقنا زيارة البيت المقدس والله يرزق الجميع زيارته”.

وكانت هيفاء حسين قد عبرت عن سعادتها بتكريم الرئيس الفلسطيني لها، بقولها: “نعم هذا هو الانجاز الحقيقي .. الحمدلله تم تكريمي ومنحي وسام الثقافة والفنون مستوى الابداع وهو وسام رئاسي من فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس على تقديمي دور ريتاج في المسلسل الوطني السياسي #خيانة_وطن لما كان له من تأثير كبييييير وايجابي على فكر المجتمع”.

وأضافت: “وعلى حد علمي اني أول فنانة بحرينية تحصل على وسام رئاسي من رئيس دولة وأهديه بشكل خاص لكل فنانين البحرين .. شكرا سيادتك على هذا الاهتمام والحرص على استضافتنا لمنحنا هذا التكريم العظيم منكم ودعمكم الكبير للفن والفنانين وعقبال ما احصل نفس هالوسام من ملك البحرين بوسلمان قولوا آمين”.